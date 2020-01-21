تراند اليوم : فنان مصري شهير اعتزل منذ 3 سنوات يظهر بشكل مؤثر ويشكو تجاهله



ظهر الفنان المصري الشهير يوسف فوزي، في فيديو مؤثر، أمس الاثنين، يشكو فيه عدم سؤال أحد عنه وخاصة نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، بعد اعتزاله الفن عام 2016 وإصابته بمرض شلل الارتعاش المعروف بـ"باركينسون".

وقال الفنان إن نقيب الممثلين ، لا يتواصل معه منذ فترة طويلة، وتحديدا منذ إعلان اعتزاله قبل عدة سنوات.

وأضاف فوزي: "لا أحد يسأل عني، ليس هناك تواصلا مع النقابة، في السنوات الأخيرة، منذ ابتعادي عن الساحة تقريبا، خاصة أنني لست في حاجة للمساعدة، عمري ما طلبت حاجة من النقابة خالص.

فيما رفض نقيب المهن التمثيلية، إبداء أي رأي أو موقف للنقابة خلال الفترة المُقبلة تجاه الفنان يوسف فوزي، إذ قال لصحيفة "الوطن": "لا تعليق".





