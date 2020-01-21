كشف الفنان عبدالله السدحان سبب وصفه للدراما السعودية بـ “الجمعية التعاونية“خاصة بعد مشاركته في عمل فني بالكويت.
وقال السدحان خلال لقاء له في برنامح “ع السيف” أن “العمل الدرامي يشارك فيه أعداد كبيرة سواء من الجانب الفني أو الإنتاجي وهو ما يحتاج إلى ميزانيات ضخمة دون وجود داعي، فضلا عن أن كثرة الأشخاص تعطل أكثر ما تساعد”.
وأضاف السدحان: “أما الدراما الكويتية تتميز بالاحترافية أي أنها لا تحتاج لكل هذا العدد من أجل تقديم عمل درامي مميز”.
وكان السدحان، أثار جدلا واسعا، بعد أن علق في تصريحات له على خوضه تجربة مسرحية جديدة في الكويت، والتي تأتي بعد غياب استمر 28 عاما، واصفا طريقة العمل في السعودية بأنها مثل الجمعية التعاونية.
ونشر عبدالله السدحان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ”تويتر“، تناول فيه ظهور طاقمي العمل الفني والإنتاجي في عمله المسرحي الجديد ”الثمن“، وعلقّ قائلا: ”من خلال تجربتي في عمل كسرة ظهر وإطلاعي على سير الإنتاج في دولة الكويت، وجدت أرضا خصبة منظمة لتقديم عمل فني بغض النظر عن دور الجهات الرسمية“.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما أثار جدلا واسعا.. عبدالله السدحان يكشف سبب وصفه للدراما السعودية بـ الجمعية التعاونية – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.