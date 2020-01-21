عبد المجيد عبد الله يكشف عن عمل جديد.. وهكذا فاجئه تركي آل الشيخ

أعلن عبدالمجيد عبدالله عن تعاون جديد يجمعه بالملحن ياسر بوعلي والشاعر تركي آل الشيخ.
وتطرق خلال سلسلة من التغريدات على “تويتر” إلى باقة من التعاونات ستجمعه بالملحن بوعلي وقال «سيكون هناك مجموعة أغاني في الألبوم، حان الوقت المناسب لأن نقدم شيئاً مختلفاً».
وأضاف : «ياسر رجل محترف جدا، وفاهم ايش يبغى يقدم بالذات معايا».
من جهته، علق رئيس هيئة الترفيه متسائلاً وممازحاً «يعني كذا مابقى لنا محل»، ليغرد مجيد بقصيدة سيغنيها من كلماته وألحان ياسر بوعلي، يقول مطلعها:
«لا تعاتب.. من رحل من كيف نفسه
جعلها خيره رحيله.. لا تعاتب
دام غاب.. وعنك غيّب نور شمسه
التعامل بالمثل.. في الحب واجب».
يأتي هذا التعاون في وقت يقضي الثنائي تركي آل الشيخ و عبدالمجيد عبدالله فترة نقاهة، بعد وعكة صحية ألمت بهما في الفترة الماضية وغيبتهما قسراً عن بعض المناسبات والفعاليات، لكنها لم تغيبهما عن التعاون الفني عبر هذه الأغنية المنتظرة.
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