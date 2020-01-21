بالفيديو: نور الغندور ترد على السخرية من شكلها من دون مكياج

ردت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور على الانتقادات اللاذعة التي وجهت إليها بعد ظهورها في مقطع فيديو من دون مكياج.
وقالت ضمن تقرير لبرنامج The Insider بالعربي إنها هي التي تأخذ القرار بالظهور في مثل هذا الفيديو وتسمح للمتابعين بمشاهدته.
وأضافت أنها لم تتردد في إعلان خضوعها لعملية تجميل في أنفها، مشيرة إلى أنه لم يعد بالإمكان خداع المتابعين لأنهم أصبحوا أكثر وعياً وتنبهاً من قبل.
وعن شبيهاتها قالت الفنانة إن إحداهن تشبهها إلى حد كبير جداً معربة عن سرورها بذلك.
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