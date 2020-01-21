كشفت وسائل إعلام أمريكية انفصال المطربة وعارضة الأزياء الباربادوسية روبين ريانا فينتي ريهانا عن الثري السعودي حسن جميل، بعد ارتباطهما بعلاقة عاطفية دافئة دامت 3 سنوات.
وذكر مصدر مقرب من ريهانا لمجلة “هاربر بازار”، أن المطربة الباربادوسية أنهت علاقتها بحسن جميل، لأنها “سئمت منه”. ويعود أحد أسباب الإنفصال أن حسن جميل كان يجبر ريانا على تناول الطعام الدسم لكي تصبح “سمينة”، وكان يترك وجباتها المفضلة عمدًا في اليخت والطائرة، وفقًا لـShallon Lester. وأضاف: “حطمت قلبه، فهذا ما تجيده، كسر قلوب الرجال، وهي سئمت منه تماما كما يحدث في علاقاتها مع جميع الرجال”. وكانت ريهانا وصفت خلال حوارها مع مجلة “Vogue” قبل نحو سنتين الملياردير السعودي حسن جميل، بأنه أفضل شخص ارتبطت به على الإطلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهانا تكشف سبب إنفصالها عن حسن جميل .. وجمهورها يسخر منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.