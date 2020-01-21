ريهانا تكشف سبب إنفصالها عن حسن جميل .. وجمهورها يسخر منها

وذكر مصدر مقرب من ريهانا لمجلة “هاربر بازار”، أن المطربة الباربادوسية أنهت علاقتها بحسن جميل، لأنها “سئمت منه”. ويعود أحد أسباب الإنفصال أن حسن جميل كان يجبر ريانا على تناول الطعام الدسم لكي تصبح “سمينة”، وكان يترك وجباتها المفضلة عمدًا في اليخت والطائرة، وفقًا لـShallon Lester. وأضاف: “حطمت قلبه، فهذا ما تجيده، كسر قلوب الرجال، وهي سئمت منه تماما كما يحدث في علاقاتها مع جميع الرجال”. وكانت ريهانا وصفت خلال حوارها مع مجلة “Vogue” قبل نحو سنتين الملياردير السعودي حسن جميل، بأنه أفضل شخص ارتبطت به على الإطلاق.