محمد رمضان عن حفل الرياض: ثقة في الله نجاح

نشر الفنان محمد رمضان، مجموعة صور جديدة من أخر حفل له في الرياض، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلق "رمضان" علي الصور قائلًا : "من أقوى حفله في الرياض السعوديه ثقه في الله نجاح". الله نجاح". يذكر ان أخر أعمال الفنان محمد رمضان فيديو كليب "رايحين نسهر" وتخطى حاجز الـ20 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، بعد طرحة مع بداية 2020. Advertisements الأغنية كلمات الباور العالي، فرغلي بلاكس، وإسلام شاندي، ألحان ديزيل والباور العالي، إخراج محمد سامي، إنتاج شركة روتانا. بلاكس، وإسلام شاندي، ألحان ديزيل والباور العالي، إخراج محمد سامي، إنتاج شركة روتانا. والجدير بالذكر أن "رمضان" يستعد لرمضان 2020 بمسلسل "البرنس" ويشاركه البطولة كل من نور، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين.

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