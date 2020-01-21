بالصور... محمد عز عن "الأخ الكبير": أحنا الفرحة

نشر الفنان محمد عز، صور جديدة له من كواليس مسلسله الجديد "الأخ الكبير"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام". علق "عز" على الصور قائلًا: "الأخ الكبير إحنا الفرحة.. فرحة صابر وصفية"، ونال المنشور العديد من الإعجاب والتعليقات ومن أبرزها" المسلسل تحفة بجد". فرحة صابر وصفية"، ونال المنشور العديد من الإعجاب والتعليقات ومن أبرزها" المسلسل تحفة بجد". الجدير بالذكر أن مسلسل "الأخ الكبير" تدور الأحداثه في حي بولاق الشعبي، حيث يحاول الشاب الفقير "حربي" محمد رجب مواجهة العديد من التحديات في حياته والتغلب عليها، سواء على الصعيد اﻷسري أو العملي، ﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، ويشاركه فى البطوله عبير صبري، دينا فؤاد، راندا البحيري، أحمد حلاوة. بولاق الشعبي، حيث يحاول الشاب الفقير "حربي" محمد رجب مواجهة العديد من التحديات في حياته والتغلب عليها، سواء على الصعيد اﻷسري أو العملي، ﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، ويشاركه فى البطوله عبير صبري، دينا فؤاد، راندا البحيري، أحمد حلاوة.

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