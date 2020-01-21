شاهد.. محمد إمام يروج لـ"لص بغداد" على طريقته الخاصة

نشر الفنان محمد إمام صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علق "إمام "على الصورة قائلاً: "مراتي بتدلعني، الفيلم نازل بعد بكره في السينمات، إن

شاء الله روحوا اتفرجوا عليه وقولولي رأيكوا.. بإذن الله يعجبكم جدًا "لص بغداد"، توكلنا على الله".





جدير بالذكر أن فيلم "لص بغداد" تدور أحداثه

حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم لكشف الغموض عن مقبرة اﻹسكندر اﻷكبر التي يبحث عنها العالم منذ قرون، ﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد موسى، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر إبراهيم، ويشاركه البطولة كل من: ياسمين رئيس، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، أحمد العوضي.