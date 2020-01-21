نشر الفنان محمد إمام صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
علق "إمام "على الصورة قائلاً: "مراتي بتدلعني، الفيلم نازل بعد بكره في السينمات، إنشاء الله روحوا اتفرجوا عليه وقولولي رأيكوا.. بإذن الله يعجبكم جدًا "لص بغداد"، توكلنا على الله".
جدير بالذكر أن فيلم "لص بغداد" تدور أحداثهحول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم لكشف الغموض عن مقبرة اﻹسكندر اﻷكبر التي يبحث عنها العالم منذ قرون، ﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد موسى، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر إبراهيم، ويشاركه البطولة كل من: ياسمين رئيس، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، أحمد العوضي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد إمام يروج لـ"لص بغداد" على طريقته الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.