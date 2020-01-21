احتفلت الفنانة كندة علوش، بعيد زواجها الثالث من الفنان عمرو يوسف، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت كندة على الصورة قائلة :"الزواج بس مو صورة حلوة وضحكة مرسومة وفستان عرس وسفر واحتفالات الزواج طلعات ونزلات مواقف صعبة وقاسية مواقف حلوة بكي وضحك وحب وخناق الزواج اهتمام.. ومحاولة دائمة على شغف الأيام الأولى". ومحاولة دائمة على شغف الأيام الأولى". وتابعت قائلة : "الزواج صعب جدًا ينجح بالحب والدعوات والنوايا بس لانه بيحتاج شغل وصبر وتفكير اليوم بيصيرو تلات سنين بحمد ربي على الحلو والمر ويارب العمر كله مع بعض عمرو يوسف". Advertisements الجدير بالذكر ان آخر اعمالها مسلسل "حجر جهنم" ﺇﺧﺮاﺝ حاتم علي، مخرج منفذ طارق، ﺗﺄﻟﻴﻒ هالة الزغندي، رؤية وسيناريو وحوار محمود سليمان، ويشاركها البطولة أروى جودة، شيرين رضا، إياد نصار، فريال يوسف، أحمد مجدي، وتدور أحداثه في قالب تشويقي مثير حيث ثلاث سيدات يخططن لقتل أزواجهن، ويبدأنّ في وضع الخطة وتحديد طريقة القتل، والتي يعتمدن فيها على وضع قنبلة في السيارة التي يستقلوها، لكن يحدث ما لا يُحمَد عُقباه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. كندة علوش تحتفل بعيد زواجها الثالث من عمرو يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.