حنان سمير: الرسوم المتحركة موجودة في الشخصية المصرية منذ القدم

أوضحت الدكتورة حنان سمير، رئيس الملتقى المصري للتحريك، أن الرسوم المتحركة موجودة في الشخصية المصرية منذ زمن الفراعنة، حيث رسم القدماء المصريون على جدران المعابد رسمة تلو الأخرى التي توضح قصة كاملة، أو تأرخ لفترة زمنية هي ذاتها فكرة صناعة الرسوم المتحركة. أو تأرخ لفترة زمنية هي ذاتها فكرة صناعة الرسوم المتحركة. تطرقت أيضًا الدكتورة حنان لأثر الرسومات المتحركة في المجتمع المصري، وهو سلاح مهم للتأثير في الشعوب، وتم استخدام الرسوم المتحركة في حملات التوعية، مثل ترشيد المياه وتحديد النسل. في الشعوب، وتم استخدام الرسوم المتحركة في حملات التوعية، مثل ترشيد المياه وتحديد النسل. جدير بالذكر أن الملتقى المصري للتحريك في دورته الثانية أقيم اليوم في قاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية، يهدف الملتقى للتعريف بتاريخ الرسوم المتحركة ودوره في التأثير على المجتمعات.

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