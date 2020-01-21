هند صبري ضيفة برنامج أون سيت

تحل النجمة هند صبري ضيفة على برنامج أون سيت الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على فضائية one ويعده كل من وليد أبوالسعود وهشام حمزة وأشرف شرف ويخرجه ياسر العليمي. ويخرجه ياسر العليمي. من المقرر أن تتحدث هند خلال الحلقة عن أعمالها الأخيرة ونجاحها وتكريماتها خلال ٢٠١٩ وأحلامها وأفكارها وعملها كسفيرة لبرنامج الغذاء العالمي. كسفيرة لبرنامج الغذاء العالمي. يذكر أن أخر أعمال الفنانة هند صبري فيلم "الممر" وشاركها البطولة كل أحمد عز، أحمد رزق، أحمد فلوكس، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، إخراج وتأليف شريف عرفة، سيناريو وحور أمير طعيمة.

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