بدء الملتقى المصري للتحريك بدار الأوبرا

انطلق منذ قليل النسخة الثانية من الملتقى المصري للحريك بقاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية، بدأ الملتقى بالسلام الجمهوري وكلمة من الدكتورة حنان سمير بالتعريف بأهداف الملتقي. يهدف الملتقي المصري للتحريك في نسخته الثانية بتعريف الجمهور بتاريخ الرسوم المتحركة والكليات التي تؤهل كوادر من مخرجي الإنيميشن. والكليات التي تؤهل كوادر من مخرجي الإنيميشن. تعرضت الدكتورة حنان لأحد المشكلات التي تواجه مخرجي الرسوم المتحركة وهي عدم قدرة مخرجي الإنيميشن للترويج لأعمالهم مثل التسويق للأفلام الروائية، على الرغم من كثرة الإنتاج وجودة تلك الأعمال التي تؤهل مخرجيها لتلقى الجوائز الأولى في المهرجانات الدولية. من كثرة الإنتاج وجودة تلك الأعمال التي تؤهل مخرجيها لتلقى الجوائز الأولى في المهرجانات الدولية. الجدير بالذكر أن الملتقي المصري للتحريك بستضيف عدد من أهم مخرجي الرسوم المتحركة، ويعرض السيرة الذاتية لبعض الفنانين من أول دفعة من شعبة الرسوم المتحركة وهم الدكتور إبراهيم ذكي، الدكتور طارق رشاد، الدكتورة سهام عبدالمنعم.

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