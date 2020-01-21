الليلة.. العرض الخاص لفيلم "لص بغداد"

يحتفل أبطال وصُنّاع فيلم "لص بغداد"، مساء اليوم، الثلاثاء، بالعرض الخاص، داخل إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر طرحه بالسينمات غدًا الأربعاء.
يشار إلى أن أحداث الفيلم تدور فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.
يذكر أن فيلم "لص بغداد"، بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتة، صلاح عبدالله، أحمد رزق، الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى.
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