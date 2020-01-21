احتفالًا بعيد الحب.. إيناس عزالدين تفاجئ جمهورها بـ"مالناش نصيب"

انتهت النجمة إيناس عزالدين، من تسجيل أحدث أغانيها وهي بعنوان "مالناش نصيب"، استعدادًا لطرحها على طريقة الفيديو كليب وبثها عبر القنوات الفضائية، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.
وقالت إيناس عزالدين : "إن الأغنية من كلمات سمو الأمير عبد الإله بن فهد، وألحان غريب، وتوزيع طارق عبد الجابر، وإخراج جاد.
وأضافت نجمة كليب "مالناش نصيب" بأن الأغنية تعد هي الأولى لسمو الأمير باللهجة المصرية بعد سلسلة نجاحاته الكبيرة في الأغاني الخليجية، وتم تسجيل الأغنية في ستوديو "الوطن" بدبي.
يذكر أن إيناس وقعت مؤخرًا مع شركة "انا" للإنتاج الفني - الأستاذ بندر الدوسري، على أعمالها المقبلة وتمتوقيع العقود بمقر الشركة في السعودية.
وكانت إيناس قد طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "أحلي من الحب" من كلمات سلامة علي، وألحان عماد تاج، وتوزيع Jezo، ومن إنتاج شركة 7DRK Media، كما طرحت أيضا أغنية "القرايب مش حبايب"، وهي من كلمات وألحان سلامة علي، وتوزيع جيزو، وهندسة صوت وميكساج محمد جودة، ومونتاج فارس العسال، كما تستعد الفترة المقبلة لإطلاق أغنية جديدة باللهجة العراقية.
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