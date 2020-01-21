إختيار 20 عرضًا بمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب

اعلنت مؤسسة س للثقافة والابداع برئاسة الناقد الفنى هيثم الهواري، رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة ورئيس المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، عن انتهاء لجنة المشاهدة من إختيار العروض المشاركة فى الدورة الخامسة من المهرجان المقامه بمحافظة اسيوط فى الفترة من 8: 14 ابريل 2020 برعاية وزارة الثقافة ومؤسسة مصر الخير وشركة hk للاستثمار الزراعي ومؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات مستشفى ازال ومؤسسة الهدف للدعاية والاعلان.

قال د. جمال ياقوت مدير المهرجان: " ان العروض المشاركة هذا العام بلغت 20 عرضا

من اصل 257 عرضا تقدموا للمهرجان هذا العام من داخل مصر وخارجها فى جميع برامجه المختلفة" .

واضاف ان العروض الاجنبية التى تم اختيارها فى المسابقة الرسمية هى العرض السويسرى " تحيا الحياة، العرض الايطالي، الوهم، "العرض الهندي"، عندما يكون قوس قزح كافى " , عرض سلطنة عمان " العريش " , العرض الجزائرى " ريق الشيطان " , العرض الكينى " عندما تتبع رائحة

Advertisements

امى " , العرض التونسى " حالة خاصة " اما العروض المصرية هى عرض " طاقة شوف " لفرقة الكرنك لعروض التراث والحكى بالاقصر , عرض " عباد الشمس 2 " لفرقة الهاية المسرحية ببنى مزار، عرض "جبخانة" لفرقة اناكوندا المسرحية بمحافظة قنا، عرض"زعف النخيل" لفرقة النور للمكفوفين بأسيوط وعرض " قلب الجبل" لفرقة كراكيب المسرحية بالغردقة.

اما عروض مسرح الشارع فقد تم اختيار العرض العراقى "فريسكا" و العرض الجزائرى "الجار" ايضا العرض الهندى "حكاية خلخال".

اما برنامج الحكى " حكاوى القهاوى " فيشارك فية عرض الكتلة والفراغ لفرقة الهاية المسرحية ببنى مزار بالاضافة الى عرض السمسمية، الربابة، عرض النوبة .



