ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري ​محمد رمضان​ فيديو كليب أغنيته الجديدة "كازانوفا" والتي تجمعه مع الفنانة ​يسرا الجندي​، وذلك عبر "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، إسلام شندي، وإسلام كنكا.

الجدير ذكره ان رمضان يخوض السباق الرمضاني المقبل ببطولة مسلسل "البرنس"، والذي هو من تأليف وإخراج محمد سامي ويشارك فيه كل من نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يطرح "كازانوفا"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.