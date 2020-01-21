طارق سويد يعاني من هذا المرض ويكشف ما حصل معه.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل والكاتب اللبناني ​طارق سويد​ أنه يعاني من مرض "Raynauds Syndrome"، وروى تفاصيل ما حصل معه عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر سويد صورة لتوقّف الدماء في يده، وعلى طريقة "قبل وبعد"، لاحظ متابعو سويد الفرق بين يده في الحالة الطبيعية، ويده بعد توقّف الدماء في الأصابع.

وعلّق سويد على الصورة، قائلاً: "لكل شخص عم يحارب الـ رينود سندروم متلي... مبارح متل العادة وقف الدم عن ايديي".

وأضاف: "قرّرت ما استسلم للوجع، واعمل رياضة وكمّل نهاري عادي. بعد خمس دقايق ممّا بلّشت اول تمرين بشغّل الاطراف، رجع الدم مشي بشكل طبيعي بإيديي".

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