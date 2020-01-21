فادي الهاشم للسارق:"تحمل عاقبة طمعك"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - بعد فترة على غيابه عن صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك منذ حادثة السرقة التي تعرض لها برفقة عائلته، خرج الدكتور ​فادي الهاشم​ زوج الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ عن صمته، إذ إقتبس قولاً شهيراً من الروائية البريطانية جين رولينغ من سلسلة روايتها الشهيرة "هاري بوتر"متوجهاً فيه للسارق بالقول: "ادخل أيها الغريب، ولكن تحمل عاقبة طمعك، أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون، سيدفعون الثمن غاليا، فإذا كنت تبحث عن كنز ليس لك تحت أراضينا، فلقد أُنذرت، احذر أن تجد ما هو أكثر من الكنز".

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