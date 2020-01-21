يسرا: والدي هددني بـ"السكين" وصفعني بسبب "قبلة" مع هذا الممثل-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت ​الممثلة المصرية يسرا​ عن بداياتها الفنية، ولاسيما المشاكل التي واجهتها مع والدها، بسبب مهنة التمثيل، لأنه لم يكن يريد لها أن تخوض هذا المجال، حتى أنه ذات مرة سحب عليها "سكين" بحسب قولها.

وأضافت يسرا في مقطع فيديو تداوله المتابعون عبر مواقع التواصل الإجتماعي من مقابلة لها في برنامج "الدنيا علمتني"، أن والدها وافق على خوضها هذا المجال لاحقاً، لكنه كان يرافقها في أماكن التصوير، كاشفةً عن موقف حصل معها في فيلمها الثاني الذي حمل عنوان "ألف بوسة وبوسة" للمخرج عمر عبدالعزيز وبطولة الممثل المصري ​حسين فهمي​، وذلك بعد أن طلب منها المخرج إعطاء "قبلة" لفهمي.

وهو الأمر الذي رفضته في البداية كون والدها لن يقبل بهذا الأمر، لكن المخرج أصرّ، وخيرها بين القبلة، أو دفع مبلغ تكلفة الفيلم، وبالفعل تشاجرت مع المخرج وجاءت مديرة الإنتاج وقالت لها لابد من "القبلة"، موضحة: "قلت لها لن أسمح فقالت خلاص ادفعي وكان المبلغ وقتها مائة ألف جنيه قيمة تكلفة الفيلم، فقلت لبابا ادفع ولم يكن لديه هذا المبلغ فوافق على المشهد".

وأوضحت أنها أغمضت عينيها بعد المشهد لأن والدها سيضربها فقالت: "بابا كان قاعد في آخر الاستوديو وبعد ما خلص المشهد جه واداني حتة قلم".