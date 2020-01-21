تراند اليوم : بالصور .. إبنة رانيا يوسف في كواليس “دماغ شيطان ” تلفت الأنظار ..هل تشبه والدتها؟

خطفت ابنة الفنانة رانيا يوسف “نانسى” الأنظار إليها وذلك خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد “دماغ شيطان” وذلك داخل إحدى دورى العرض بأكتوبر.

وحرصترانيا يوسف وباسم سمرة على الحضور بالعرض الخاص ليحتفلان بالفيلم الجديد والذى ينافس به فى موسم نصف العام.

وفيلم “دماغ شيطان” يدور حول الظروف الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، والحالة التي سيطرت على المصريين وعلى البلاد.