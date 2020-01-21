شاهد .. صاحبة أطول شعر في العالم تحافظ على لقبها في موسوعة غينيس

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2020 12:53 مساءً - تمكنت فتاة هندية تبلغ من العمر 17 عاما تدعى ” نيلانشي باتيل ” من الحفاظ على لقبها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كصاحبة أطول شعر في العالم .

حيث يبلغ طوله بالوقت الحالي 190 سنتيمترا بعد أن حسنت رقمها القياسي السابق البالغ 170,5 سنتميترا والذي حققته في ديسمبر لعام 2018 .

وتسلمت نيلانشي باتيل التي تقيم في مدينة موداسا الصغيرة بولاية غوجارات غرب الهند الشهادة الجديدة لسنة 2019 من موسوعة غينيس .

وروت نيلانشي قصتها مع الشعر الطويل وقالت إنها في سن السادسة كانت لها تجربة سيئة في أحد صالونات الشعر في المنطقة والتي جعلتها منذ ذلك الوقت ترفض قص شعرها وإنها لم تدخل صالون التجميل منذ 11 عاما .

وأشارت إلى أن والداها يوافقونها على ذلك ويشعرون بالفخر تجاه إبنتهم بسبب هذا الإنجاز الذي منحها شهرة عالمية وتعتبر شعرها ” فأل الخير ” لها .

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وعن كيفية اهتمام الفتاة الهندية بشعرها قالت إنها تتعامل معه بعناية كبيرة ولكنها تحتاج لمساعدة من والدتها .. وإنها تحرص على انتعال أحذية بكعب عال على الدوام لتفادي جر شعرها وراءها على الأرض ومشكلتها الوحيدة التي تواجهها بسبب شعرها هي خلال السباحة .