مدونة أميركية تكشف سراً غريباً عن انفصال ريهانا وحبيبها السعودي

متابعة بتجــــــــــرد: لا تزال مسألة إنفصال النجمة العالمية ريهانا عن حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل تشغل الصحافة العالمية والرأي العام العالمي، وذلك بعد المعلومات المغلوطة التي بدأت تنتشر حول أسباب حدوث هذا الأمر.

وأحدث موقع popularsuperstars ضجة كبيرة من خلال تقرير يوضح أسباب الانفصال وهروب ريهانا من الشاب الوسيم، حيث كشفت المدونة الأميركية شالون ليستر أن الأخير كان يجبرها على الكثير من الأمور لابقائها بعيدة عن الشهرة والناس.

وأكد التقرير أنه خلال فترة الثلاث سنوات من المواعدة بين ريهانا وحسن ابتعدت عن الظهور الاعلامي وبالكاد شوهدت على الملأ وفي بعض المهرجانات، ولوحظ زيادة وزنها الخيالية، الامر الذي أثر بشكل كبير على نفسيتها.

ولفتت المدونة إلى أن “الجزء المثير للاهتمام أكثر هو أن أحد الأسباب التي أدت إلى إكتساب ريحانا للوزن، هو أن حسن كان يطعمها بالقوة، ويجبرها على تناول الوجبات الدسمة خلال تواجدهما معاً وذلك بهدف التحكم في حياتها لكي تصبح غير مثيرة، فلن تخرج إلى الأماكن العامة”.

وكانت الصحافة العالمية أكدت انفصال ريهانا عن الملياردير السعودي دون أن يكشف أي منهما سبب انفصالهما.