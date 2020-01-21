كيف تحول صلاح من "هزيل" تشيلسي إلى "ممشوق" ليفربول؟

سلطت تقارير صحفية إنجليزية الضوء على التحول الرهيب الذي حققه المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ليس فقط على المستوى الفني، ولكن أيضا على المستوى البدني، منذ أن كان لاعبا في تشيلسي قبل 6 سنوات.

صلاح سجل هدف ليفربول الثاني في الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0، مساء الأحد، في الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحتفل بالهدف من خلال خلع القميص الخاص به، وهو ما أظهر القوة البدنية التي يتحلى بها اللاعب في الوقت الحالي.

صحيفة "الصن" البريطانية أفردت تقريرا للحديث عن التطور الهائل الذي حظي به النجم المصري في هذا الجانب، لا سيما مع المقارنة بالصور التي ظهر فيها هزيلا خلال فترة وجوده مع تشيلسي.

صلاح لعب لصالح تشيلسي عام 2014، قبل الانتقال إلى فيورنتينا الإيطالي، ومنه إلى روما، قبل أن يستقر في صفوف ليفربول منذ عام 2017.





الصحيفة قالت إن اللاعب المصري أصبح يمتلك بدنا قويا في الوقت الحالي، مشبهةً إياه بالقوة التي يمتلكها فريق المدرب الألماني يورجن كلوب الذي بات على مقربة من تحقيق أول ألقاب الفريق في الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر 30 عاما.

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واعتبرت الصحيفة أن حرص صاحب الـ27 عاما على ممارسة الرياضة بشكل مستمر في صالة الألعاب الرياضية كان كفيلا بتحقيق هذا الانتقال الكبير، مستشهدة بالعديد من الصور التي نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي داخل تلك الصالات.

كما تكهنت "الصن" بإمكانية أن يكون للعبة "اليوجا" دور في هذا التحول، لا سيما أنها اللعبة التي أكد محمد صلاح في أكثر من مناسبة حبه لها، وقام بالاحتفال على طريقتها بعد أكثر من هدف سجله خلال الموسم الماضي.





وفي النهاية، رصدت الصحيفة بعضا من تعليقات جماهير ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشيد بالقوة الهائلة التي يتمتع بها اللاعب المصري على المستوى البدني.

وكتب أحد المعلقين: "لا أعلم لماذا؟ ولكن دائما أتعرض للصدمة في كل مرة يحتفل فيها صلاح بخلع قميصه".

وعلق آخر: "لم أتوقع أبدا أن يظهر هذا البدن من تحت هذا القميص، أعلم بأنه رياضي محترف، ولكن يبدو الآن أنه دخل في وضع المتحول".

فيما قال ثالث: "والدتي أرسلت لي 4 صور مختلفة لمحمد صلاح دون قميص، ولكن هذا الموسم يبدو مختلفا".

يُذكر أن هدف صلاح في مانشستر يونايتد كان الأول له مع "الريدز" في مرمى الشياطين الحمر، ليكون الفريق رقم 23 الذي يسجل في شباكه بالدوري الإنجليزي الممتاز.