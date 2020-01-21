كندة علوش لـ عمرو يوسف في عيد زواجهما: “الزواج طلعات ونزلات”

احتفلت الممثلة كندة علوش بذكرى زواجها الثالث من الممثل عمرو يوسف، وذلك بعدما اتخذت من حسابها على انستغرام منبراً لتكتب رسالة حول مفهوم الزواج وتعايد زوجها بهذه المناسبة السعيدة.

وقالت “كندة”: “الزواج ليس صورة جميلة وابتسامة مرسومة وفستان زفاف وشهر عسل وسفر واحتفالات فقط. الزواج “طلعات ونزلات” مواقف صعبة وقاسية ومواقف جميلة وحزن وضحك ومشاكل وحب. الزواج اهتمام. ومحاولة دائمة للحفاظ على شغف الأيام الأولى. الزواج صعب جداً ينجح بالحب والدعوات والنوايا فقط لأنه يحتاج الى عمل وتفكير وصبر“. وتابعت “اليوم اتم زواجنا عامه الثالث اشكر ربي على الحلوة والمرة ويا رب العمر كله مع بعض“.

تلقت كندة تعليقات كثيرة من نجوم وممثلين وفنانين واعلاميين، الذين راحوا يتمنون لهذه العائلة الجميلة حياةً مليئةً بالفرح والنجاح والحب.

وكان عمرو يوسف وكندة علوش قد احتفلا بعيد ميلاد ابنتهما “حياة” التي أكملت سنتها الأولى في الاول من تشرين الثاني 2019، وهما يحرصان على عدم إظهار وجه ابنتهما الى العلن بشكل واضح منذ ولادتها.