ابنة السفير: انفصال "سانجار" و"غيديز".. و"ناري" تصدم بالواقع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع المسلسل التركي "ابنة السفير" من تصدر الترند التركي والعربي ليلة أمس بعد أن حقق نسبة مشاهدة كبيرة، مكّنته من تخطي أفضل المسلسلات التركية، كمسلسل "الحفرة" الذي ظل يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة بين المسلسلات المعروضة يوم الاثنين لـ 3 مواسم، وهو ما اعتبره جمهور مسلسل "ابنة السفير" نجاحًا يستحق الاحتفال به.

فبمجرد عرض الحلقة الخامسة من المسلسل يوم أمس، والتي حملت الكثير من الأحداث، من بينها انفصال الصديقين "سانجار" و"غيديز" عن بعضمها في الشركات والأعمال الموجودة بينهما، ومحاولات "ناري" الكثيرة للاصلاح بينهما حتى أوصلتهما للوقوف أمام بعضهما لرقص "الزيبك" وهي إحدى الرقصات الشعبية المشهورة في تركيا، وانتهاء بمحاولة اختطافها من قبل شقيق زوجة "سانجار بالتعاون مع والدة "سانجار"، واكتشاف "ناري" لقيام الصديقين باختلاس أموال من الدولة، اعتلت الحلقة منصات التواصل الاجتماعي لتكون الأكثر حديثًا ومشاهدة.

وفيما أقفلت الحلقة شارتها على مشهد "ناري" وهي لا تصدق أن "سانجار" و"غيديز" قد يكونان متورطين في عملية الاختلاس، نشرت الصفحة الخاصة بالمسلسل عبر يوتيوب ملخص الحلقة السادسة من المسلسل، والتي أوضحت قيام "ناري" بمعاتبة "سانجار" على أنها صدقته في حين كان مذنبًا. فيما لم يصدقها هو على الرغم من أنها كانت صادقة معه في ما تعرضت له من اعتداء جنسي.

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وبالعودة إلى الحلقة الخامسة، فإن النجم التركي أنجين أكيوريك، الذي يلعب دور "سانجار"، استطاع إعادة محبة الجمهور له بعد أن كان الجمهور قد رفض دوره وتواجده في المسلسل لطبيعة شخصيته التي أظهرت تعصبه، ليشيد الجمهور به كنجم يستحق أن يكون أفضل نجوم تركيا، لدوره الذي يلعبه في هذا المسلسل وخصوصًا وأن الجمهور مرتبط عاطفيًا بتلك العلاقة الجميلة التي تربط "سانجار" مع ابنته "ملك".

وعلى صعيد آخر، تم تداول صور من الكواليس جمعت العديد من نجوم المسلسل أثناء تأديتهم بعض المشاهد، فيما انتشرت صور أخرى لهم وهم يقومون مجتمعين بمتابعة حلقات المسلسل سويًا.

يُذكر أن نسليهان أتاغول تفوقت على زوجها قادير دوغلو، إذ أن مسلسل "ابنة السفير" تفوّق على مسلسل "الوصال" الذي يلعب بطولته زوجها، على الرغم من أنهما يعرضان في اليوم ذاته، فبينما كان "ابنة السفير" من تصدر الريتنغ، جاء مسلسل "الوصال" في ذيل القائمة.