هل تعمدت نيكول سابا نشر صورة مليئة بالإيحاءات الجريئة ومن ثم حذفها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة اللبنانية نيكول سابا حالة من الجدل والبلبة والضجة بعد نشرها "بوست" عبر حسابها في إنستغرام، يتضمن صورة فيها إيحاءات جنسية واضحة.

نشرت سابا صورة لأسد ولبؤة وهما في وضعية التزاوج وكتبت مُعلقة:"Oh! Yes we did it"، أي: "لقد فعلناها"، الأمر الذي صدم متابعيها.

وأثارت الصورة مع التعليق ضجة كبيرة عرّضت سابا وزوجها الفنان اللبناني يوسف الخال للسخرية ولهجوم كبير جدًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءل البعض إلى ماذا ترمي سابا بهذه الصورة وبالتعليق؟ ولماذا قامت بنشرهما دون مراعاة ما يحملانه من إيحاءات واضحة قد تعرضها وزوجها للسخرية والانتقاد؟

فيما أشارت بعض المصادر المقربة أن سابا أرادت إعلان حملها بطفلها الثاني، بهذه الطريقة، وكان الهدف أن تثبت أنها وزوجها استطاعا فعلها على الرغم من تجاوز عمرها الـ 40 عامًا. لكنها لم تتوقع أن تلقى هذا الهجوم الكبير، مما دفعها بالنهاية إلى حذف المنشور فورا.

وعلى الرغم من حذف سابا للصورة إلا أنها ما زالت حديث السوشال ميديا، ومازالت الفنانة اللبنانية موضع انتقاد من قبل رواد التواصل الاجتماعي، الذين تشاركوا الصورة بشكل فيروسي.

ومن المعروف أنَّ الفنانة اللبنانية نيكول سابا متزوجة من مواطنها يوسف الخال، ولديهما ابنة وحيدة تدعى نيكول.

وتزوجت سابا من الخال بعد قصة حب طويلة استمرت لسنوات تخللتها العديد من الخلافات والمشاكل، حيث انفصلا فترة حبهما وارتبط كل منهما بشخص آخر، ووقتها ارتبطت سابا بالفنان المصري ياسر جلال.

إلا أنهما لم يستمرا في خطوبتهما لتعود سابا إلى الخال بعد فترة من الخلافات ويتوجان قصة حبهما بالزواج وإنجاب ابنة قرر الخال إطلاق اسم نيكول عليها، تعبيرًا عن حبه الكبير لزوجته.

ويثير الزوجان الجدل بشكل مستمر بسبب تصريحاتهما الجريئة والصريحة الصادمة، خاصة تلك التي يطلقها الخال بين فترة وأخرى مهاجمًا مواطنته الفنانة نادين نجيم، وذلك بعد الخلافات التي وقعت بينهما بعد مسلسل "تشيللو" الذي قدما فيه دور البطولة إلى جانب الفنان تيم حسن، ومسلسل "لو" إلى جانب الفنان عابد فهد، إلا أن العديد من الأخبار انتشرت عن وقوع خلافات خاصة بينهما تسببت بعداوة وكره كبيرين.