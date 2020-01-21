يوسف فوزي في أول ظهور له بعد إصابته بـ"الشلل".. الجمهور مصدوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدم الفنان المصري يوسف فوزي الجمهور في أول ظهور له بعد إعلان اعتزاله الفن عام 2016 إثر إصابته بمرض الشلل الرعاش، وجاء هذا الظهور في لقاء له بعد غياب 4 أعوام، الأمر الذي تسبب في ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماع،ي بعدما أصبح حديث الجمهور.

وأثار فوزي تعاطف الكثير من رواد التواصل الاجتماعي ونجوم الفن، بعدما تحدث عن طقوسه اليومية وعدم سؤال أحد من نجوم الفن عنه خاصة أنه كوّن صداقات عديدة وشارك في العديد من الأعمال الفنية، إلا أنه يرتبط بصداقة مع شخص واحد فقط هو مهندس تبريد وتكييف يلتقون سويًا بشكل أسبوعي ويتواصلون هاتفيًا بشكل يومي.

ودشّن جمهور التواصل الاجتماعي هاشتاغ #يوسف_فوزي وجهوا من خلاله رسائل الدعم والدعوات بالشفاء، حيث طالب الكثير من المتابعين الدعاء له، وكان من بينهم طلب لمتابع بأن يتم معالجته في الخارج فكتب: لا اله الا الله ربنا يشفيك يارب والله زعلت اوي اوي اوي لما عرفت ان حضرتك تعبان ربنا يخفف عنك، وأتمنى ان يكون في تكاتف وتحالف من الوسط الفني ويقدموا مساعده للراجل المحترم داياريت لو تقدروا تعالجوه بره في المانيا،انجلترا....الخ يلا كلنا ندعمه علي الهاشتاج".

وكتب متابع آخر قائلًا: "#يوسف_فوزى لو سمحتوا تدعوله ربنا يشفيه و يعافيه و يبارك في صحته زعلت جدا لما شوفت اللقاء بس حسيته شخص محترم جدًا ومتقبل المرض ومتعايش وراضيو معندوش مشكلة الناس تشوفه وتدعيله اللهم اشفه شفاءاً تاما ً عاجلاً غير آجل شفاءاً لا يغادر سقما يا قدير".

ولأن يوسف فوزي أدى دور مريض شلل الرعاش في أحد أعماله وهو مسلسل "أوبرا عايدة" فقد كان لأحد جمهور تغريدة تذكر فيها مشاركته الذي أدى فيه دور طبيب أصيب بنفس المرض الذي أصابه حاليًا، فكتب: "في مسلسل أوبرا عايدة قام الفنان #يوسف_فوزي بدور الدكتور الجراح جلال عوني اللي اعتزل الطب علشان إصابته بمرض الشلل الرعاش النهاردة الفنان #يوسف_فوزي اعتزل التمثيل بسبب إصابته بمرض الشلل الرعاش شكرًا ليك يامحترم".

وتلقى يوسف فوزي إشارة الكثيرين بعد تصريحه الذي قال فيه إنه رفض الكثير من الأدوار التي لا تناسب لأنه لا يريد أن يظهر كمريض فقال متابع: "#يوسف_فوزي بيقول اتعرض عليا 12 دور مُمكن يقبلوني بحالتي دي في مصر بس أدوار صُغيرة ومعمولة مخصوص للي عندهُم شلل رعاش ومارضيتش علشان مش عايز أرقّع يا أستاذ يا فنان يا مُحترم يا مُثقف نحب نشوفك باستمرار بس أكيد حضرتك مش عايزنا نشوفك كده ربنا يشفيك وتقوم لنا بالسلامة".

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وأظهر العديد من نجوم الفن تضامنهم مع يوسف فوزي منهم الفنان القدير صلاح عبدالله، الذي كتب قائلًا: "ربنا يشفيك ويعافيك يا محترم يا مهذب يابن الناس يابن الأصول يا مثقف بجد مش هنسى إنك في مسلسل الملك فاروق تطوعت لصياغة الحوار بالإنجليزية وتدريب زمايلك عليها أرجوكم الدعاء لهذا الفنان الكبير خُلُقًا وفنًا #يوسف_فوزي".

وتعاطف مع يوسف فوزي أيضًا الفنان شريف رمزي، فكتب قائلًا: "أصبح من الصعب جدًا أن تعثر علي رجل يقال عنه أنه رجل بمعنى الكلمة هذا النجم يستحق هذه المقولة بكل قوة فهو مثال للاحترام والطيبة والوطنية والأخلاق والرقي وصفاته العظيمة لا تعد ولا تحصي ربنا يشفيه ويعافيه أطالب الجميع بالدعاء لهذا النجم الكبير الفنان #يوسف_فوزي".

وكان قد قال الفنان يوسف فوزي في تصريحاته إنه لن يعود للتمثيل مرة أخرى، لأنه اتخذ هذا القرار منذ إصابته بمرض الشلل الرعاش ولن يعدل عن قراره، خاصًة أن عمره أصبح 74 عامًا وأن الفن والتمثيل سرقا عمره، مضيفًا: "حتى الآن بيجيلي كوابيس إن معايا سيناريو وضاع منى أو سيناريو ومش عارف أحفظ الورق أو مش مستعد وعرض علي أكثر من 10 عروض تمثيلية ووهي أدوار صغيرة جدًا وتظهرني كمريض ولكننى لا أريد الظهور بهذا الشكل بعد هذا العمر أنا مش هرقع".

يُذكر أن يوسف فوزي أعلن اعتزاله الفن عام 2016 بعدما أصيب بمرض الشلل الرعاش، وكان آخر عمل فني شارك فيه بعنوان "ولي العهد" الذي قام ببطولته الفنان المصري حماده هلال.