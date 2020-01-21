يارا نعوم تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة عبر "إنستجرام"

القاهرة - لايف ستايل نشرت يارا نعوم ملكة جمال مصر، وزوجة اللاعب عماد متعب نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، مجموعة من الصور الجديدة من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وظهرت يارا نعوم، بإطلالة أنيقة خطفت بها أنظار متابعيها وارتدت يارا نعوم فستانا أسود قصيرا، وبوت طويل باللون الاسود، واعتمدت على الشعر المنسدل والمكياج البسيط لإبراز الإطلالة. ونالت الصورة، إعجاب عدد كبير من متابعى يارا نعوم، وجاءت أبرز التعليقات: باربى, جميلة, طول عمرك شيك. جدير بالذكر أن اللاعب المعتزل عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، تزوج يارا نعوم عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا" و"سيلين". Advertisements ويشار إلى أن يارا نعوم حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2008. قد يهمك أيضا: مى سليم بإطلالة أنيقة فى أحدث ظهور لها أصالة بإطلالة أنيقة بالأسود القطيفة بـ "ليالي القصيم"

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