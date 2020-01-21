شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا ساهمت نبيلة عبيد في زواج رجاء الجداوي وأنقذتها من العنوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم الثلاثاء، الفنانة نبيلة عبيد أو كما يلقبها جمهورها "نجمة مصر الأولى"، بعيد ميلادها، والتى تعد واحدة من أشهرالنجمات في السينما والدراما المصرية، وقدمت العديد من الأدوار والشخصيات التى لم تقتصر على أداء نوع واحد أو شخصية واحدة ومن هذه الأدوار الأم و الابنة والمدرسة والزوجة وسيدة الأعمال والشرطية والراقصة.

ورغم أن الفنانة نبيلة عبيد تزوجت منذ صغرها وانفصلت وكرست حياتها للفن وتحقيق هدفها بأن تصبح النجمة الأولى بالفعل وهوما حققته، حتى نسيت أن تكون أم وحرمت نفسها من شعور الأمومة، إلا أنها كانت السبب فى زواج الفنانة رجاء الجداوى من زوجها الراحل الكابتن حسن مختار.

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وهذا ما كشفته الفنانة رجاء الجداوي أثناء ندوة الفنانة نبيلة عبيد على هامش تكريمها من مهرجان الاسكندرية السينمائى، حيث قالت أن لولا نبيلة عبيد لأصبحت عانسا وعلى حد قولها" اقعد جنب الحيط وأدورعلى أى حد يتجوزنى"، لأن بسبب اعتذار نبيلة عبيد عن أحد العروض المسرحية وتم الاستعانة بى بديلا لها، ومن هنا تعرفت على زوجى حسن مختار.

وبدأت نبيلة عبيد بصحبة الفنانة نادية الجندى تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "نساء من ذهب" فى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد سفرهما بصحبة الفنانتين سميحة أيوب وهالة فاخر إلى هناك يوم الجمعة الماضية، لعمل بروفات ترابيزة بصحبة مخرج العمل وائل احسان وذلك قبل بدء التصوير بأحد الفيلات هناك وهو الديكور الرئيسى للعمل الذى يمثل منزل العائلة.

"نساء من ذهب" مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، ويعتمد على الاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات، خاصة أن طبيعة العمل هى أقرب إلى السيت كوم وتتطلب ذلك، وتم الاستقرار على عدد من الفنانين الذين يشاركون فى العمل منهم بيومى فؤاد ومصطفى أبو سريع على أن يتم اختيار باقى الفنانين تباعاً مع التصوير.