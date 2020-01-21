شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. تامر حسني يحقق حلم الطفلة هايدى محمد ويعدها بالغناء معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب النجم تامر حسنى للطفلة هايدى محمد متسابقة برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز"،، والتى أعربت عن أمنيتها من خلال فيديو لها مع ”الخليج 365” عن حلمها فى مقابلة نجم الجيل تامرحسنى، والتقاط صور معه، وبمجرد مشاهدة النجم تامر حسنى لفيديو الطفلة هايدى محمد قام على الفور بالاستجابة لطلبها، وسجل لها رسالة خاصة عبر ”الخليج 365”، وهى كعادة "حسني" فى الإستجابة لمعجبيه وجمهوره، والوقوف بجانبهم دائما.

وقال نجم الجيل عبر رسالته للطفلة هايدى محمد : "أزيك ياهايدى عاملة إيه ياحبيبتى، أنا وصلنى الفيديو اللى طلبتى تشوفينى فيه من خلال الخليج 365، طبعا أنا بشكرهم على اهتمامهم بيكى، وعايز أقولك إن صوتك جميل جدا جدا، أنتى طلبتى تشوفينى، أنا هخليكى تشوفينى، وإن شاء الله هنغنى مع بعض فى أقرب حفلة، خلى بالك على نفسك، وسلميلى على أسرتك الكريمة".

ضحية ذا فويس كيدز هايدى محمد تناشد تامر حسنى من خلال ”الخليج 365”

وكانت الطفلة هايدى محمد قد ناشدت الطفلة هايدى محمد متسابقة ذا فويس كيدز، والتى خرجت من التصفيات خلال اليومين الماضيين، النجم تامر حسنى من خلال ”الخليج 365”، وأرسلت له عبر فيديو قصير رسالة نصها :

"أنا اسمى هايدى محمد عمرى 12 سنة اتعرضت لظلم كبير من خلال برنامج ذا فويس كيدز وأنا قدمت فى البرنامج عشان أقابل الفنان الكبير تامر حسنى، وأنا نفسى أقابله بجد، والفنان تامر حسنى مثلى الأعلى".

وتابعت هايدى خلال رسالتها بالفيديو :"وأنا بقول الكلام ده من خلال الخليج 365، وأنا بشكر الناس اللى دعمتنى، وبقول للفنان تامر حسنى نفسى أشوفك، وأنا نفسى أقابلك وأحكيلك على الظلم اللى قابلته فى حياتى وأكيد أنت حتحس بيا، لأنك واجهت الحاجات دى".



الطفلة هايدى

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كانت الطفلة هايدى محمد ظهرت فى برنامج " the voice kid" مساء أمس السبت، وتعرضت لظلم واضح من لجنة تحكيم البرنامج على حد قولها ، ورغم أنها تألقت فى أغنية "هذه ليلتي" لكوكب الشرق، إلا أن أعضاء لجنة التحكيم بالكامل وهم المطربون عاصى الحلانى ونانسى عجرم ومحمد حماقى لم يضغطوا لاختيار الفتاة التى حازت على إعجاب جماهير الوطن العربى عند سماع صوتها في الحلقة الثالثة من البرنامج، و رغم قوة صوتها لكن لم يلتف لها أحد المدربين، فانهمرت الطفلة فى البكاء.

الطفلة هايدى محمد، صاحبة الصوت الجميل، والأداء الراقى، قالت فى تصريح سابق لـ"الخليج 365"، تعليقا على عدم اختيارها من أعضاء لجنة تحكيم برنامج " the voice kid"، إنها تعرضت لظم كبير من أعضاء اللجنة، عاصي الحلانى، ونانسى عجرم، ومحمد حماقى، معلقة:" أعضاء اللجنة حطمونى وتعرضت لظلم كبير، وكنت أتمنى أن يختارنى النجم عاصى الحلانى أو محمد حماقى، وأنا تخيلت أن يختارنى المدربون فور تألقى فى غناء أغنية هذه ليلتى لأم كلثوم، ولا أعرف لماذا لم يقم أى مدرب باختيارى".

يذكر أن هايدى محمد زكى من قرية أبو مسعود التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.