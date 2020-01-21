شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى يطالب جمهوره بالدعاء للنجم يوسف فوزي بالشفاء العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى الفنان شريف رمزى الشفاء العاجل للنجم الكبير يوسف فوزي، مطالبا من جمهوره بالدعاء له بالشفاء عبر حسابه على تويتر.

وكتب شريف رمزى، قائلا:" أصبح من الصعب جدا أن تعثر علي رجل يقال عنه أنه رجل بمعني الكلمة هذا النجم يستحق هذه المقولة بكل قوة فهو مثال للاحترام و الطيبة و الوطنية و الأخلاق و الرقي و صفاته العظيمة لا تعد ولا تحصي ربنا يشفيه و يعافيه أطالب الجميع بالدعاء لهذا النجم الكبير يوسف فوزي".



بوست شريف رمزى عن يوسف فوزي

وكان الفنان المعتزل يوسف فوزى، قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لن أعود للتمثيل مرة أخرى وهذا قرار اتخذته منذ إصابتى بمرض الشلل الرعاش، خاصة أن عمرى أصبح 74 عاما والعمر جرى بيا والسكينة سرقتنى خلاص، وده بسبب شغلانة الفن والتمثيل بتسرق العمر فعلا، لأن كل يوم تروح تؤدى شخصية معينة وأرجع أنام وأصحى أجسد شخصية تانى، وفضلت طول عمرى كدة لغاية لما العمر جرى ومحسيتش بيه، لكن الحمد لله رب العالمين على ما وصلت إليه".

وأضاف فوزى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "فى الدول الأجنبية بيتعمل أفلام مخصوصة لمن يكون عمرهم كبر، فمثلا فيلم اسمه البحيرة الزهرية الممثلين كان عمرهم فوق الثمانين لكن الورق مكتوب مخصوص عشان هذا العمر، لكن عندنا فى مصر لن يخوضوا هذه المخاطرة".

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وتابع: لو اتعملى حاجة مخصوصة مش هوافق، أنا حتى الآن بيجيلى كوابيس إن معايا سيناريو وضاع منى أو سيناريو ومش عارف أحفظ الورق أو مش مستعد، والكوابيس دى بتجيلى من يوم إصابتى بمرض الشلل الرعاش".

وأشار فوزى إلى أنه عرض عليه أكثر من 10 عروض تمثيلية ولكنها أدوار صغيرة جدا، وأجسد خلالها دور مريض شلل الرعاش ولكننى لا أريد الظهور بهذا الشكل بعد هذا العمر.

واستكمل: "أنا حاليا أقضى حياتى فى منزلى وأشاهد الأفلام والمسلسلات من خلال التليفزيون ومش بخرج إلا نادرا، وفى الغالب أقابل صديق عمرى الذى كان معى منذ الدراسة يعنى حاليا أعرفه من 60 عاما، وكنا نسكن فى شارع واحد فى جاردن سيتى، وكل يوم جمعة نتقابل ونجلس سويا، أما بالنسبة لأصدقاء الوسط الفنى فجميعهم لهم الخير عليا فنيا وكلهم قريبين منى ومش حابب الصورة دى تتغير".

ووجه يوسف فوزى رسالة أخيرة لجمهوره قائلا: "شعب مصر شعب طيب لما تشوفوا الفنانين الذين رحلوا فى الأعمال السينمائية أو التليفزيونية اقرأوا الفاتحة لهم، وادعولى بالشفاء أيضا، وليس لدى شىء غير أن أقول اللهم إنى لا أسالك رد القضاء ولكنى أسألك اللطف فيه، وأسالك حسن الختام".