شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة: أُخطئ كثيراً لأن أحكامي غالباً عاطفية إنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت النجمة السورية أصالة رسائلها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، حيث نشرت صورة جديدة لها وعلقت عليها بجملة تؤكد أنها تخطئ دائما بسبب أحكامها العاطفية علي الأمور، وربط بعض المعلقين كلامها بانفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت :"طبعاً أنا أُخطئ، وكثيراً ما أُخطئ، لأن أحكامي غالباً هي عاطفية إنسانية، والحياة بالمجمل ليست كذلك".



اصالة

وتداول رواد "انستجرام" فيديو لأصالة وهي تؤكد أنها قررت قضاء بضعة أيام في باريس بمفردها لأداء بعض الأعمال والقراءة، مؤكدة أنها لم تفعل ذلك منذ زمن فى غرفة صغيرة وصفتها بأنها مثل "غرفة ستى".

من ناحية أخرى، تحيى أصالة، حفلا غنائيا بصحبة المطرب السعودى ماجد المهندس ضمن فعاليات مهرجان "هلا فبراير" بدولة الكويت" يوم الجمعة الموافق 7 من شهر فبراير المقبل، وتقدم أصالة خلال الحفل مجموعة كبير من أغنياتها التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى بالإضافة الى كليب أغنيتها الجديدة "شامخ"، التى حققت عددا كبيرا من المشاهدات منذ طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من تأليف بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل.

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وكانت المطربة السورية أصالة نصرى، أحيت يوم الخميس الماضى، حفلًا غنائيًا كبيرًا فى مدين القصيم بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات ليالى القصيم التي تنظمها هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية

وأكدت الفنانة أصالة، انفصالها نهائياً عن زوجها المخرج طارق العريان، وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".