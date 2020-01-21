أحمد السقا ينفعل على أحد الصحفيين بسبب زوجته : ” إنت ليه عايز توقعني في الغلط “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2020 11:53 صباحاً - أدلى الفنان ” أحمد السقا ” وزوجته الإعلامية ” مها الصغير ” بتصريحات صحفية على هامش تكريمهما في مهرجان التميز والجودة والتي شهدت انفعال السقا على أحد الصحفيين خلال اللقاء .

حيث توجه أحد الصحفيين بسؤال لمها الصغير عن السبب من وراء عدم خوضها تجربة التمثيل وهل فكرت في هذا الأمر من قبل أم لا .. وأجابته مها بإنها إعلامية وليست ممثلة .

ولم يكتف الصحفي بذلك بل توجه بسؤال أحمد السقا حول إذا كان هو من يمنع زوجته من دخول مجال التمثيل .

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ليرد السقا منفعلا على الصحفي بإنه لم يمنع زوجته عن المثيل ولكن هي من لا تريد خوض التجربة .. كما أشار إلى إنه يحترم ويقدر الممثلات الموجودين في المجال الفني .

وقال : ” أنا ليا زملاء وزميلات صديقاتي جدا وإخواتي وبشيلهم على دماغي وفي منتهى الأدب ومنتهى الاحترام .. انت ليه عايز توقعني في الغلط بلاش الأسئلة اللي تودي في داهية دي ” .