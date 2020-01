سبب صادم جعل ريهانا تنفصل عن حبيبها السعودي.. لن تصدقوا ماذا كان يجبرها أن تفعل!

View this post on Instagram

أحد أهم المواقع الإخبارية الأجنبية، أكد أن سبب الانفصال هو إجبار #حسن_جميل #ريهانا على تناول الطعام الدسم، لكي تكسب وزنا وتصبح سمينة. وهذا الأمر لوحظ منذ بداية مواعدة حسن جميل لريهانا خاصة أنها شوهدت أكثر من مرة بوزن زائد، وتعرضت لتعليقات من محبيها الذين أشاروا إلى زيادة وزنها الملحوظة، متسائلين عن السبب، خاصة أنها كانت كثيرة الاهتمام برشاقتها. وأكدت المصادر أن إجبار حسن جميل لريهانا على الأكل أفقدها الشعور بالجاذبية في الأماكن العامة، ولم يعد يُنظر إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أنها مثيرة، بالإضافة لابتعادها عن الغناء؛ إذ لم تصدر ألبوما جديدا منذ سنوات. ومن المعروف أن علاقة ريهانا بالملياردير السعودي كانت خاصة جدا، ولا يوجد أي معلومات عن تفاصيلها. وتحدثت ريهانا عن حياتها العاطفية مع حسن في حوار صحافي نادر سابق، بعد أن انتشرت صور كثيرة تجمعهما في أماكن عدة. وقالت: "لم أقابل أحدا يستحق العناء مثله من قبل"، في إشارة الى أنه أفضل من ارتبطت بهم. وذكر مصدر مقرب من ريهانا، أنها أنهت علاقتها بحسن جميل؛ لأنها "سئمت منه". وأضاف: "حطمت قلبه، فهذا ما تجيده، كسر قلوب الرجال، وهي سئمت منه تماما كما يحدث في علاقاتها مع جميع الرجال". وحسن جميل هو ابن الملياردير السعودي الشهير عبد اللطيف جميل ووريثه الأول وهو نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "عبد اللطيف جميل" التي تمتلك الحقوق الحصرية لتوزيع وتجارة سيارات "تويوتا" في السعودية وفي سبع دول أخرى. وتقدر ثروة عائلته بنحو 1,5 مليار دولار، وصنفتها "فوربس" في المركز الـ 12 بين أغنى العائلات العربية في العالم.