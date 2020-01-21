سبب صادم جعل ريهانا تنفصل عن حبيبها السعودي.. لن تصدقوا ماذا كان يجبرها أن تفعل!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2020 11:53 صباحاً - أكدت مصادر اجنبية مطلعة أن سبب انفصال الفنانة العالمية ​ريهانا​ عن حبيبها رجل الأعمال السعودي ​حسن جميل​ هو لأنه كان يجبرها على تناول الطعام الدسم، لكي تكسب وزنا وتصبح سمينة.

وكان محبوها قد لاحظوا انها بدات تكسب وزناً زائداً منذ بداية علاقتها بجميل وتعرضت لتعليقات سلبية أثرت على نفسيتها.

وأضافت المصادر عينها أن إجبار حسن جميل لريهانا على الأكل أفقدها الشعور بالجاذبية في الأماكن العامة، ولم يعد يُنظر إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أنها مثيرة، بالإضافة لابتعادها عن الغناء؛ إذ لم تصدر ألبوما جديدا منذ سنوات.