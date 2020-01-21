أنغام ترقص وتغني مع هؤلاء النجوم في يوم ميلادها – بالفيديو

متابعة بتجــــــــرد: تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الاحتفال الذي أقامه عدد من الفنانين بعيد ميلاد المطربة المصرية أنغام، والتي ظهرت فيه برفقة زوجها الموزع أحمد إبراهيم والفنانة إلهام شاهين وبعض من أصدقائها.

وظهرت أنغام في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية “انزل يا جميل” للفنان وليد توفيق وإلى جانبها أصدقاؤها من الفنانين مثل محمد حماقي وإلهام شاهين ولطيفة وتامر حبيب.

يذكر أن أنغام حلت ضيفة على أحد البرامج التليفزيونة على هامش إحيائها حفلاً في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية مؤخرا، تحدثت فيه عن إمكانية عودة علاقة الصداقة بينها وبين المطربة السورية أصالة حيث أكدت أنها لم ترتبط يوماً بصداقة معها ولكن لأن أصالة معروفة بأنها عاطفية جداً فكانت تتعامل مع الصور التي تنشرها بشكل مبالغ فيه، وهو ما جعل الكثيرين يظنون أنهما صديقتان على غير الواقع.