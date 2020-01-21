درة تحدث ضجة برقصها على أغنية أجنبية – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الفنانة التونسية درة، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو جديد، ظهرت فيه وهي ترقص على إحدى الأغاني الأجنبية فى إطلالة شتوية حيث ارتدت جاكت فرو، وعبرت عن سعادتها بالجو الشتوى قائلة: “استمتع بيوم جميل”، لتشعل “إنستغرام” بالتعليقات التي تلقتها وأبدت الإعجاب بإطلالتها.

وظهرت درة في وقت سابق بأحد عروض الأزياء للمصمم الشهير مهند كوجاك، والذي أطلق مجموعة جديدة له، وشهد عرض الأزياء تواجد العديد من النجمات، بجانب درة التي كانت بطلة العرض وشاركت بارتداء فستان شيفون أسود مطرز بالأبيض والأزرق.

يذكر أن الفنانة التونسية درة احتفلت في وقت سابق بعيد ميلادها، في حفل حضره مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات، من بينهم دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامى رضوان، وخالد سليم وخالد الصاوي ويسرا، وبشرى.

ووجهت درة رسالة شكر رقيقة إلى جمهورها، بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها الـ40، قائلة: “شكراً للجميع على التمنيات بعيد ميلاد سعيد، شكراً أنكم منحتوني شعوراً مليئًا بالمحبّة والدفء والإيجابية والرسائل من بلاد مختلفة. وشكراً لأصدقائي الذين حضروا احتفالي بعيدي وجعلوه يوماً جميلاً. أحبّكم”.

يذكر أن درة تشارك في فيلم “يوم وليلة” الذي يقوم ببطولته خالد النبوي وأحمد الفيشاوي ويعرض حالياً في دور العرض.