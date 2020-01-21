تكريم أحلام بعد مسيرة نجاح دامت 25 عاماً.. “ليلة فنانة العرب” الأكثر تداولًا إلكترونيًا

متابعة بتجــــــــــــرد: حالة من السعادة تغمر جمهور النجمة الإماراتية أحلام، منذ الإعلان عن ليلة تكريمها في حفل غنائي كبير تحييه يوم الجمعة المقبل 24 يناير على مسرح ”أبو بكر سالم“، وذلك في ختام موسم حفلات الرياض في المملكة العربية السعودية.

وتصدّر هاشتاغ “ليلة فنانة العرب” طيلة الساعات الماضية قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر” في السعودية وعدد من بلدان الخليج والوطن العربي، حيث انهالت التغريدات على أحلام من محبّيها الذين أعربوا عن حماسهم للأمسية المنتظرة.

وخاطبت أحلام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، جمهورها في العاصمة السعودية، قائلة: “تكليف وتشريف ان تكون لي ليله منفرده وتحمل اسمي احلام وفي ختام موسم الرياض شكراً معالي المستشار تركي ال الشيخ على تقديرك الكبير لي ولمسيره استمرت خمسه وعشرين عام توجت بـليلة فنانة العرب انتظركم جمهوري الذي طالما دعمتوني في مسيرتي ولولاكم لما كنت احلام”.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام طرحت في الفترة الأخيرة الماضية أغنيتين من الألبوم، الأولى تحمل اسم “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي،ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، والثانية بعنوان “أنا مدري عن الناس” من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال.