كاظم الساهر يساند كريم العراقي بعد إصابته بالسرطان

متابعة بتجــــــــــرد: بعد انقطاع عن مواقع التواصل الاجتماعي، يتم تداول صورة للفنان كاظم الساهر، وهو برفقة الشاعر كريم العراقي الذي أعلن إصابته بمرض السرطان.
الصورة نشرها الشاعر كريم العراقي خلال زيارة كاظم الساهر له في أحد مستشفيات دبي، حيث يتلقى العلاج الكيميائي الإحترازي.
يشار إلى أن كاظم الساهر، بعيد عن الساحة الفنية، وهو قرر الاعتزال المؤقت لمدة عامين، وهذا ما أعلنه خلال الصيف الماضي حيث أشار إلى أنه قرر الابتعاد لكي يتمكن من إنجاز البومه الجديد.
وكانت آخر أعمال كاظم الساهر التي كتبها الشاهر كريم العراقي حملت عنوان “متمردة” وهي من ألحان الساهر وتوزيع ميشال فاضل.
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