حلا شيحا تغازل تامر حسني وتكشف عن أول صورة من فيلم “مش أنا”

متابعة بتجــــــــرد: وجهت الممثلة المصرية حلا شيحا رسالة طويلة للغزل في موهبة وأخلاق النجم تامر حسني، وكشفت عن أول صورة تجمعهما من أحداث فيلمهما “مش أنا” المقرر عرضه بموسم عيد الفطر، مؤكدة أن كل كلمة صدرت من قلبها لأن تامر يستحقها، وتدخل تامر بالتعليق مؤكدا أن كلمات حلا لا تخرج إلا من قلب “نضيف”.

حلا نشرت صورة مميّزة تجمعها بتامر حسني من ضمن أحداث فيلم “مش أنا” وعلقت عليها قائلة: “مش كل يوم في حياتنا بنقابل ناس تستحق نقف عندهم ووجودهم بيضيف حاجة حلوة في حياتنا”.

أضافت: “تامر حسني من الناس دي لقيت فيه إنسان بسيط متواضع جدا تلقائي و جدع و اخ و صديق فرحانة اننا بنشتغل سوا في عمل جمعنا و سعيدة اكتر اني عرفت إنسان صديق و اخ للعمر ، وأوضحت أن الصورة من أحداث الفيلم قائلة: لقطة من فيلمنا مش انا يارب يعجبكم”.

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ورد تامر حسني على رسالة حلا شيحا بتعليق قال فيه: “يا حلا ربنا يخليكي ايه الكلام الجميل دا ، انتي اللي انسانه جميله و طيبه و فنانه راقيه و تستاهلي كل خير عشان قلبك نضيف و يارب اصدقاء و إخوات طول العمر . انتي عامله شغل رائع فعلاً في فيلم (( مش أنا )) ربنا يوفقك يا رب”.

وعادت حلا للتعليق بقولها: “من قلبي لانك كدة فعلا ان شاء الله النجاح كله لفيلمنا”.

يذكر أن تامر وحلا احتفلا ببدء تصوير فيلمهما الجديد “مش أنا” منتصف شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، بحضور أبطاله ماجد الكدواني، سوسن بدر، كما حضر الفنان التشكيلي أحمد شيحا لدعم ابنته في أول عودة إلى السينما بعد غياب 14 عاما.