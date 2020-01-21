يوسف فوزي.. فنان تآمر عليه المرض

كثير من نجوم الفن تآمرت عليهم الحياة وأجبرهم المرض على الابتعاد عن الساحة، وإلى تلك الفئة ينتمي الفنان يوسف فوزي؛ فعلى الرغم من موهبته وحضوره الفني القوي؛ فإن مرض الشلل الرعاش "باركنسون" دفعه في عام 2016، إلى الاعتزال والابتعاد عن الأضواء.



وُلد يوسف فوزي يوم 8 فبراير 1945، لأب مصري وأم إنجليزية، أحب التمثيل منذ الصغر، وبعد حصوله على شهادة بكالوريوس التجارة قرر احتراف التمثيل، إلا أن والده الذي كان يعمل مهندس صوت باستديو مصر في فترة الأربعينيات رفض بقوة، ليمتثل يوسف لأمر والده ويسافر إلى إنجلترا لاستكمال دراسته.





بعد 5 سنوات عاد إلى مصر، ووجد أصدقاء الدراسة مثل حسين فهمي وعلي بدر خان وأحمد يحيى، حققوا نجاحا كبيرا على الساحة الفنية، فعاوده الحلم القديم وقرر أن يعمل بمجال التمثيل وساعدته والدته الإنجليزية التي تعشق الفن ودرست التمثيل في معهد رادا بإنجلترا على تحقيق ذلك.

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وقف بجانبه صديق الدراسة المخرج أحمد يحيى ومنحه الفرصة الأولى عام 1981 في فيلم "اللعبة القذرة"، لكن بدايته الحقيقية كانت من خلال فيلم "النمر الأسود" إنتاج 1984 أمام الفنان أحمد زكي، وجسّد شخصية الشاب الألماني المتعصب ضد المغتربين وحقق من خلال هذا العمل نجاحا كبيرا.





بعد ذلك توالت أعمال يوسف فوزي الفنية وبات عنصرا رئيسيا في أفلام النجوم الكبار، فوقف أمام الفنانة نادية الجندي في قمة مجدها فى 6 أفلام أبرزها "عصر القوة، ومهمة في تل أبيب، و24 ساعة في إسرائيل، وشبكة الموت"، كما وقف أمام الزعيم عادل إمام في "حتى لا يطير الدخان" 1984 و"حنفي الأبهة" 1990.

كان يوسف فوزي حريصا على تطوير أدائه الفني والتنويع في اختياراته؛ لذا تواصل مع النجوم الجدد الذين برزوا في فترة التسعينيات مثل محمد سعد وأحمد حلمي وهاني رمزي ورامز جلال، وقدم معهم مجموعة من الأفلام المهمة مثل "اللمبي 8 جيجا"، و"غش الزوجية"، و"ظرف طارق"، و"الشبح".

وبقدر التوهج في السينما تألق أيضا على الشاشة الصغيرة فقدم خلالها 80 مسلسلا، منها "فارس بلا جواد، أهل كايرو، هوانم جاردن سيتي، جسر الخطر، أوبرا عايدة".

وفي عام 2016 غافل يوسف فوزي المرض واحتل جسده؛ إذ أصيب بالشلل الرعاش "باركنسون"، وبات غير قادر على الحركة، وقرر الانسحاب من الوسط الفني بهدوء من دون أن يشعر به أحد.