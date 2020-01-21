سليماني يدخل دائرة اهتمامات مورينيو

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محمد عمادالإثنين 2020/1/20 02:31 م بتوقيت أبوظبي
مورينيو وسليماني
دخل الجزائري إسلام سليماني، نجم موناكو الفرنسي، اهتمامات جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام الإنجليزي.
وكشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن "السبيشال وان" أعرب عن رغبته في ضم سليماني خلال فترة الانتقالات الشتوية، وبذلك بهدف تعويض النجم هاري كين الذي سيغيب عن الملاعب حتى شهر أبريل/نيسان المقبل بسبب تعرضه لتمزق في أحد أوتار العضلات الخلفية لفخذه الأيسر.
وكان سليماني قد خطف الأضواء مع نادي موناكو خلال النسخة الحالية من الدوري الفرنسي بتسجيله 7 أهداف وصناعته لـ8 من جملة 13 مباراة شارك فيها.
وينشط سليماني مع نادي الإمارة الفرنسية في نطاق الإعارة قادما من ليستر سيتي الإنجليزي الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى صيف 2021.
وفشل سليماني في إثبات نفسه بالدوري الإنجليزي الممتاز سواء مع ليستر أو خلال فترة إعارته رفقة نيوكاسل، حيث خاض معهما 39 مباراة سجل فيها 8 أهداف فقط.
ولا يعد سليماني اللاعب الجزائري الوحيد الذي تم ربطه اسمه بـ"السبيرز" في الفترة الأخيرة، حيث تحدثت تقارير عن تواجد اهتمام بكل من يوسف عطال، الظهير الأيمن لنيس الفرنسي وسعيد بن رحمة، مهاجم برينتفورد الإنجليزي.
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