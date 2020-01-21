بعد حل عقدة يونايتد.. صلاح يدخل تاريخ البريمييرليج برقم جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما انتصر فريقه، مساء الأحد على ضيفه مانشستر يونايتد 2-0، في قمة مباريات الجولة الـ23 من المسابقة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن صلاح بعد انتصار الليفر على يونايتد، أصبح أكثر لاعب في تاريخ البريمييرليج يحقق عددا من الانتصارات المتتالية مع فريق واحد، بواقع 28 مباراة.

ووصل صلاح لهذا الرقم القياسي، بعدما شارك في 28 انتصارا متتاليا مع الفريق، بواقع 9 مواجهات في الموسم الماضي، منذ تعادل "الريدز" مع إيفرتون سلبيا بتاريخ 3 مارس/ آذار 2019، و19 مباراة هذا الموسم.

ولم يشارك صلاح في 3 مباريات بالمسابقة هذا الموسم، حيث تواجد على الدكة في الانتصار على فريقي كريستال بالاس وإيفرتون، فضلا عن غيابه عن موقعة مانشستر يونايتد بأكتوبر/ تشرين الأول الماضي للإصابة، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

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فضلا عن ذلك، فإن آخر خسارة لصلاح في البريمييرليج، تعود إلى 3 يناير/كانون الثاني 2019، حينما خسر الليفر من مانشستر سيتي بنتيجة 1-2.

ويأتي رقم صلاح القياسي الجديد، بالتزامن مع نجاحه في إنهاء عقدة عدم تسجيله للأهداف أمام مانشستر يونايتد، بعدما سجل هدف فريقه الثاني في الوقت القاتل خلال مواجهة ملعب "أنفيلد"، مساء الأحد.



يذكر أن يونايتد أصبح الفريق رقم 23 الذي يسجل فيه صلاح أهدافا في البريمييرليج من أصل 25 فريقا واجهها مع ليفربول، حيث لم يحرز ضد سوانزي سيتي وأستون فيلا فقط مع الريدز.