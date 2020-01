بشرى لعشاق "الأنمي".. أفلام "غيبلي" على نتفليكس في فبراير

أعلنت شبكة نتفليكس للبث التلفزيوني على الإنترنت، بدء عرض 21 فيلما من شركة "استوديو غيبلي" Studio Ghibli اليابانية للرسوم المتحركة، اعتبارا من الأوّل من فبراير/شباط المقبل.





وتأتي الخطوة بعدما كانت الشركة الأكثر شعبية للرسوم المتحركة ترفض توفير نسخ رقمية من أفلامها بأي شكل، وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ Studio Ghibli التي ستتوفر 21 فيلما على منصة واحدة، وفق مجلة "فارايتي".





Advertisements

وبتلك الخطوة ستكون أفلام "غيبلي" متاحة للمشاهدة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا والأمريكتين، بعد ترجمة تلك الأفلام إلى 28 لغة.





ومن بين الأعمال التي استحوذت عليها نتفليكس، وستبدأ عرضها الشهر المقبل: Castle in the Sky، وMy Neighbor Totoro، وKiki’s Delivery Service، وOnly Yesterday، وPorco Rosso، وOcean Waves، وTales from Earthsea.

واستوديو غيبلي هو واحد من أكثر استوديوهات الرسوم المتحركة شهرة ومحبوبة في العالم. وأصدر عددا من الأفلام والمسلسلات التي تربى عليها أكثرنا في العالم العربي، فمن مسلسلاته الشهيرة: "عدنان ولينا" و"جزيرة الكنز" و"وداعا ماركو".

ومنذ عام 1984، أصدر استوديو الرسوم المتحركة التي نالت استحسانا كبيرا ما مجموعه 21 فيلما، حققت أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر.