خاص- مجد موصللي ومفاجآت عديدة قريبًا

Jan 21, 2020
يعمل النجم مجد موصللي على قدم وساق على عدة مفاجآت ستبصر النور مع اقتراب عيد الحب الموافق في 14 شباط المقبل.
وعلى الرغم من كل الظروف الراهنة في البلد، إلا ان “موصللي” لم يغب عن جمهوره ومحبيه حيث يحيي أكبر عدد من الحفلات في لبنان، متنقلاً بين February 30، الى جانب تواجده الدائم في ملهى التايغا الليلي في بيروت والبترون ودبي، بالاضافة الى اماكن أخرى.
وكان “موصللي” قد استقبل السنة الجديدة بحفلين ناجحين في بيروت على الرغم من كل الظروف والتطورات التي مرت على لبنان منذ 17 تشرين الأول الفائت، حيث أحب نجم “تكرم” أن يحتفل بهذه المناسبة مع محبيه في ست الدنيا بيروت..
آخر أعمال مجد موصللي أغنية “تكرم” من كلمات عامر لاوند، الحان سليم سلامة وتوزيع وتسجيل عمر صبّاغ، كما صورها موصللي على طريقة الفيديو كليب في اوكرانيا تحت اشراف المخرجة هيفا الفقيه وانتاج شركة التايغا.
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