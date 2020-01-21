لمحبي داليا مبارك… إقرأوا هذا الخبر

كشفت الفنانة السعودية داليا مبارك الى أنها في طور التجهيز لعمل جديد من ألحان علي صابر وكلمات قصي عيسى وذلك بعد النجاح الذي حققوه معاً في أغنيتي “ترا حقي” و”درب المضيع “.

وكانت داليا قد حققت نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً في العملين، حيث اطلقت في حزيران 2019 أغنية “ترا حقي” التي حققت اكثر من 43 ملايين مشاهدة اما أغنية “درب المضيع” اطلقتها في تموز 2019 وحققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

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من جهة أخرى، طرحت “مبارك” في أيلول 2019 ألبوماً غنائياً تعاونت في الحان جميع أغنياته مع الملحن ياسر بو علي، حمل عنوان “في حياتك مستحيل” تضمنت مجموعة متعددة من الأشكال التلحينية الخليجية السعودية التي أبرزت جوانب أخرى في صوت داليا المتميز والناجح بين الجمهور في السعودية والخليج العربي.

وحملت الأغنيات الخمسة في الألبوم تعاونات مع مجموعة من الشعراء والموزعين الموسيقيين، حيث قام الشاعرة “العاليه” بكتابة كلمات الأغنيتين “في حياتك مستحيل” و “لاطحت من عيني”، وقام بتوزيعهما المايسترو هشام السكران، بينما حملت الأغنية الثالثة بالألبوم “أبد ماهو عشاني” كلمات الشاعر “قوس” وتوزيع موسيقي لخالد عز، والذي قام بتوزيع الأغنية الرابعة بالألبوم “تمر البال”بعد أن كتبها الشاعر أحمد الصانع.

وقد حملت الأغنية الخامسة عنوان “وينك الليله” كتبها الشاعر “الجادل” وقام بعملية التوزيع الموسيقي المايسترو هشام السكران، وقام بعملية المكساج والماستر لجميع الأغنيات المهندس جاسم محمد، بعد أن تم تنفيذ الأغنيات موسيقياً مع أهم العازفين والموسيقيين في العالم العربي، وبأهم الستوديوهات في السعودية والقاهرة.