شريهان بحفل تخرج ابنتها.. وتؤكد: لؤلؤتي لا مثيل لعقلها وجمالها (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت الفنانة المصرية شريهان موقع تويتر بعد احتفالها بتخرج ابنتها لولوة وحصولها على درجة الماجستير في علوم الطاقة والتجارة المالية.

وشاركت الفنانة المصرية جمهورها عبر تويتر بفيديو وعدد من الصور لابنتها لحظة تخرجها معبرة عن سعادتها الكبيرة جدًا بهذا الإنجاز الذي حققته، وكتبت معلقة على مجموعة من الصور لابنتها: "حصلت لؤلؤتي اليوم على درجة الماجستير فى العلوم الطاقة والتجارة والمالية.. أنا فخورة بأنها نمت لتصبح امرأة ذات جمال وعقل لا مثيل له تهانينا".

وتفاعل الجمهور مع فرحة شريهان الكبيرة التي بدت واضحة في كلماتها، وتلقت الفنانة المصرية عددًا من التهاني والتبريكات من جمهورها وزملائها في الفن.

والفنانة المصرية شريهان متزوجة من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة ولديها ابنتان هما لولوة وتالية، ومن المعروف أن الخواجة كان متزوجًا من الفنانة إسعاد يونس، وتزوج بعدها من الفنانة شريهان، إلا أن هذا الأمر لم يؤثر على علاقة النجمتين.

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يُشار إلى أن الفنانة المصرية شريهان قد حققت خلال فترة شبابها انتشارها ونجاحًا كبيرًا ومميزًا من خلال عدد من الأعمال المسرحية والسينمائية.

كما عُرفت شريهان من خلال "فوازير" رمضان الاستعراضية التي كانت تقدمها بشكل مستمر كل عام، وتفردت بنجاحها في هذا المجال، حيث تعتبر هي والفنانة نيللي، الوحيدتين اللتين حقتتا نجاحًا ساحقًا في هذا المجال دون وجود أي منافس لهما، حتى مع مرور سنوات طويلة، ولم تنجح أي فنانة بتقديم هذا النوع من الاستعراضات.

وكانت شريهان قد ابتعدت عن الفن بعد إصابتها بمرض السرطان والذي تسبب بابتعادها سنوات طويلة عن الفن، لتكشف عن عودتها في 2017، كما بدأت منذ فترة بالتواجد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف والتواصل مع جمهورها، ونشر صور حديثة أبهرت من خلالها الجمهور الذي أثنى على جمالها، مؤكدًا أنها ما زالت تحتفظ به بالرغم من مرور هذه السنوات الطويلة وخضوعها لبعض العمليات بسبب مرضها.

وعلى الصعيد الفني تجري الفنانة المصرية حاليًا بروفات خاصة لمسرحية "كوكو شانيل" التي تعود بها بعد غياب للمسرح بعد أن كان آخر اعمالها المسرحية "شارع محمد علي".