هل تفاخر محمد رمضان بعلاقاته النسائية في "كازانوفا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق الفنان المصري محمد رمضان فيديو كليب أغنيته الجديدة "كازانوفا" التي تعاون فيها لأول مرة مع مطربة شابة هي يسرا الجندي، وأظهر محمد رمضان نفسه في الكليب على أنه رجل من أشهر العشاق الذي يتفاخر بأنه صاحب علاقات متعددة مع النساء ولا يستطيع أحد منافسته.

واتضح من معاني الكلمات التي أدرجها محمد رمضان في الكليب أنه مدرسة في الحب وأن غالبية النساء تسعى لأن تكون في علاقة حب معه، متباهيًا بطرقه في إسقاط الفتيات من حوله، إضافة إلى إعجابه بواحدة منهن يتعرف عليها ويخرجان معًا، ويبين أن الأموال من الأمور المساعدة له في فعل ما يريد، إضافة إلى أن يعتبر نفسه "التوب" حتى أن "موناليزا" سقطت في حبه ولم تستطع مقاومته.

وأوضح محمد رمضان أن له أعداء ينافسونه في التفاخر بعلاقاتهم النسائية، وكان للمطربة يسرا الجندي دور في تأكيد ما يقصد محمد رمضان بأن الفتيات يحبون أن يكون "الرجل كازانوفا" ومتعدد العلاقات لكنه من الصعب عليه الإيقاع بها.

وظهر محمد رمضان في الكليب بشكل مختلف عما اعتاد عليه الجمهور فلم يظهر بشخصه ومعه آخرون في كليب تمثيلي فاعتمد على تقنية "الرسوم المتحركة" لتوصيل رسالته من وراء الكليب في سابقة جديدة تعد الأولى من نوعها.

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وكان "فوشيا" قد علم أن محمد رمضان اتفق مع يسرا الجندي على تقديم الدويتو سويًا منذ 5 أشهر تقريبًا، وشرعا في تسجيلها وتصويرها خلال الأيام الماضية. وتعد المطربة يسرا الجندي مغنية وكاتبة أغاني محترفة نالت شهرتها من خلال مشروعها الغنائي "طاخ"، والذي تعاونت فيه مع الموسيقي وعازف الجيتار عز شهوان، وطرحا سويًا عدة أغاني منها: "مفتاح البيت، كول مي زيكو، شفتك مرة".

ونشط محمد رمضان في مجال الغناء منذ أكثر من عامين، إلى جانب التمثيل في السينما والتلفزيون، وأطلق العديد من الأغاني التي حققت نسب مشاهدة خيالية، مثل "نامبر وان"، "مافيا"، "أنا الملك"، "القمر"، "عايزينها فوضى"، "فيرس" و"رايحين نسهر" وغيرها.

ويعكف محمد رمضان خلال العام الجاري 2020 على خوض تجربة جديدة من خلال إنتاج الأغاني التي تحمل نفس لونه الغنائي للمرة الأولى، ولكن سيغنيها مطربو المهرجانات على أن يطرحها عبر قناته على "اليوتيوب" وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مصدر لـ"فوشيا" أن هناك جلسات عمل ستجمعه بمطربي المهرجانات داخل شركته التي تحمل اسم M.R لإنتاج الديجيتال خلال الفترة المقبلة على أن تكون الأعمال التي سيتم إنتاجها تشبه الموسيقى التي يظهر بها في أعماله الغنائية إضافة إلى تصوير هذه الأعمال على طريقة الفيديو كليب.

يُذكر أن أغاني محمد رمضان التي طرحها عبر قناته على "اليوتيوب" وصلت بكليب "كازانوفا" إلى 19 أغنية، ويعد ديو أغنية "انساي" مع سعد لمجرد هو الأقوى من حيث النجاح ونسب المشاهدة على "اليوتيوب" حيث وصل إلى 200 مشاهدة.