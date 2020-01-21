شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يحيى حفلين فى أمريكا ولندن.. فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب اللبناني وائل كفوري لإحياء حفلين غنائيين، الأول في أمريكا وتحديدا بمدينة الأطلس يوم السبت الموافق 8 فبراير المقبل، أما الحفل الثانى فيحيه كفورى يوم 22 مارس المقبل فى لندن، ومن المقرر أن يقدم من خلال الحفلين عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة منها "ياهوي روح وقلو “،”عمري كلو"،"بالغرام"،"ليل ورعد"،"بحبك أنا كتير"،"انا قلبي مشتاق"،"أخذت القرار"،"سألوني"،"تبكى الطيور"،"شباك الحب"،"حكم القلب"،"لو حبنا غلطة"..وغيرها.

وكان أحيا وائل الشهر الماضي حفل غنائى ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، وأحيا أيضا حفل رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى سجل المطرب اللبناني وائل كفوري أغنية "سينجل" جديدة لم يكشف عن اسمها حتى تكون مفاجأة للجمهور وقت طرحها، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع الموسيقى ملحم أبو شديد.

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وكان كفورى قد طرح خلال الفترة الماضية أغنية "استشبهت فيكى"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت نجاحا كبيرا، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربي، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو، حيث تعتمد الأغنية على شكل وموسيقى مختلفة عما قدمه كفوري فى الفترة الأخيرة، خاصة إن وائل من المطربين المميزين فى اختيار المواضيع التي يقدمها فى أغانيه، فضلا عن الموسيقى المختلفة التي يعتمد عليها، وأبرزها أغنية "ولاد الحرام" الأخيرة .

تدور قصة الأغنية عن حنينه إلى حبيبته القديمة، والتعبير عن حبّ ما زال موجودا في النفس والروح، متسائلا ما إذا كان الطرف الآخر يبادله الاحساس والمشاعر، لاسيما حين يتلاقى بفتاة يظنها شريكته السابقة بفعل اشتياقه الكبيرلها والتفكيردومًا بها، فيقول لها "استشبهت فيكي.