صور.. "عالم غريب" تفاصيل أغنية طارق الشيخ الجديدة بتوقيع سيد شعبان عبد الرحيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب الشعبي طارق الشيخ مع الملحن سيد شعبان عبد الرحيم لأول مرة، في أغنية يتضمنها ألبومه الجديد، والأغنية تحمل اسم"عالم غريب"، من كلمات سامح الكومي، وتوزيع الموسيقي طه الحكيم، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع طرح الألبوم على يوتيوب.
طارق الشيخ وسيد شعبان عبد الرحيم
المطرب طارق الشيخ أنتهى أيضا خلال الأيام الماضية من تصوير كليب جديد بعنوان "الناس المكشرين" داخل ستوديو مصر، وهو ضمن أغانى ألبومه الجديد أيضا، ومن المقرر طرحها خلال أجازة نصف العام، والأغنية من ألحانه وكلمات محمد النجار، وتوزيع إسلام شيبسى، ومدير تصوير رامى عادل، ومهندس ديكور كامبا، ومن إخراج محمد القاضي واستغرقت تصويرها أكثر من 18 ساعة داخل إحدى الحارات بأستوديو مصر، وهى من إنتاج مصطفى السويفى.
من ناحية أخرى قال طارق الشيخ فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن الأغنية تحمل طابع الفرفشة ويقدمها بشكل جديد عليه عن أعماله السابقة التى تميز بها خلال مشواره وتحمل العديد من المفاجئات.
سيد شعبان عبد الرحيم وطارق الشيخ
وكان طارق الشيخ قد صرح لـ"الخليج 365" سابقا بأن الأغنية الشعبية تمر بحالة من التدهور، خاصة بعد غياب الشريط والسى دى واستحواذ السوشيال ميديا على المجال، التى من خلالها قضت على عدد من المطربين الذين كانوا يتمتعون بشعبية كبيرة، بالإضافة إلى ظهور اليوتيوب الذى لا يحمى حقوق الملكية للأغنية.
يتعاون النجم طارق الشيخ فى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب واحمد امين وفضل الراوى وصلاح مندى ومحمد النجار واسلام شيبسى ويشمل 8 أغانى متنوعة .
يذكر أن آخر أعمال سيد شعبان عبد الرحيم، أغنية جديدة والتي يهديها إلى روح والده بعنوان "كسرة قلبى" وهي من كلمات الشاعر صلاح مندى، وألحانه، وتوزيع الموسيقى حمادة فاروق، ومن المقرر أن يتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب الأيام المقبلة، وتقول مطلع الأغنية: بحسك كنت مش عامل.. حساب للدنيا بالكامل.. ياكسرة قلبى من بعدك.
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