تخطط لترك مصر والألم الأكبر في حياتها.. حكايات ياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة ياسمين صبري بعيد ميلادها الثالث والثلاثين، إذ ولدت في 21 يناير 1987، وأصبحت في فترة قصيرة واحدة من أشهر نجمات مصر في العقد الأخير.

بدايتها كانت في برنامج (خطوات الشيطان) مع (معز مسعود) حيث ذهبت لجلسات تقسيم الأدوار وحصلت على دور (رشا) بطلة البرنامج، وبعدها علمت بوجود جلسات لاختيار الفنانين المشاركين في المسلسل (جبل الحلال) وعند دخولها الشركة كان أول من شاهدته هو المخرج (عادل أديب) وجعلها ترتجل بعض المشاهد من برنامج (خطوات الشيطان) والذي شاركت به في رمضان 2013، وغادرت الشركة وفي طريق عودتها للإسكندرية تلقت اتصالًا يطلبون منها العودة من جديد في اليوم التالي لتقابل الفنان (محمود عبدالعزيز) الذي استقبلها بشكل مختلف وبدأ يتحدث معها عن الإسكندرية التي ينتمي لها هو أيضًا، وكانت جلسة تعارف وبدأ يحكي قصة المسلسل وأن البطل هو (أبو هيبة) وأخبرها بأن البطل له 3 بنات أقربهن لقلبه هي (صافي) وهذا هو اسم الشخصية التي جسدتها ولاقى أدائها نجاحًا.

ونرصد في التقرير التالي حكايات ياسمين صبري..

أصعب موقف في حياتها

قالت خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "دي إم سي" إنها تعرَّضت إلى إصابة منذ عامَين في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف؛ بسبب حركات خاطئة أثناء ممارسة الرياضة.

وأضافت ياسمين، أن الإصابة تمثل أصعب تجربة مرت بها وأكثر ألم تعرضت له في حياتها خلال تصويرها فيلمَي "الديزل" و"ليلة هنا وسرور"، متابعة: "كنت بعيط من كُتر الألم، أول ما وقعت شعرت أن الأمر خطير، وفجأة لقيت نفسي معرفش أمشي، وبمشي بعكاز".

وأشارت ياسمين إلى أنها امتنعت عن ممارسة لعبة الكيك بوكسينج؛ بسبب عنفها.

تخطط لترك مصر

فتحت باب الأسئلة على حسابها الشخصي في "انستجرام"، وقالت في ردها على أحد الأسئلة عن حبها للسفر: "أنا أحب السفر، وقريبًا سأعيش برا مصر، ولندن هي أقرب مكان لقلبي، وأحلم بمكسيكو، وأهرب من الضغط باليوجا والتأمل".

متابعة جيدة للدحيح

عبرت عن إعجابها ببرنامج "الدحيح"، الذي يقدمه اليوتيوبر أحمد الغندور، عبر قناته الخاصة في موقع "يوتيوب".

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ونشرت صبري، صورة من البرنامج، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "أنا بتفرج على برنامج الدحيح، من فترة طويلة، الراجل دة مبهر ولذيذ.. أنا فخورة بيك والله".

رأي داليا مصطفى

صرحت الفنانة داليا مصطفى، خلال لقائها في برنامج "اسألني" المعروض على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لقناة CBC، بعدد من التصريحات حول حياتها الخاصة، وسر محافظتها على رشاقتها.

وقالت داليا إنها تعتبر ياسمين الفنانة التي تمتلك كل مقاييس المرأة الجميلة، فيما ترى أن ارتداء الفنانات للفساتين الجريئة في المهرجانات أو خلعهن للحجاب للعودة إلى التمثيل، ضمن الحرية الشخصية التي لا يجب التعليق عليها.

فتى الأحلام

طرحت الفنانة إسعاد يونس طرحت على ياسمين، عدة أسئلة تتعلق بمواصفات فتى أحلامها لتجيب الأخيرة: "طويل، ‏ولونه قمحي، وجسمه رياضي (بدون كرش)، وعينيه سوداء، وشعره ناعم، ولديه ذقن خفيفة، (هادي وراسي)، ‏وأفكاره متفتحة، ورومانسي (بدون تلزيق)، وشخص عادي وليس نجمًا، ولديه مؤهل عالي، ويهتم بنفسه ولا يتغير ‏شكله بعد الزواج، ويكون بيتوتي، وعنده شخصية قوية مش جبان ولا سلبي.. ومقتدر ماديًا مش غني ولا فقير يعني يصرف عليا ‏مش هصرف عليه.. فاهنجيب عيال كتير لو شكله أمّور‎".

بعدها أنهالت التعليقات على ياسمين وتهجم عليها قطاع كبير من الجمهور.

وردت ياسمين: "الأمر لم يتخط كونه لعبة"، مؤكدة أنها لا تبحث عن فتى أحلام: "أنا مش ‏ببحث، لست أبحث، مش بدور".

موقف محرج

تعرضت لموقف محرج أثناء أداء تمرين رياضي بمساعدة صديقتها.

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت فيه ياسمين وهي تحاول الاتزان مع صديقتها لأداء التمرين الذي يبرهن ليونتها وقدرتها الرياضية المميزة، إلا أن صديقتها لم تستطع إكمال الحركة ما تسبب في سقوطها على ياسمين.